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Новости

06 февраля, 08:45

Происшествия

Новости регионов: названа возможная причина выезда лайнера за пределы ВПП в Саранске

Новости регионов: названа возможная причина выезда лайнера за пределы ВПП в Саранске

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В аэропорту Саранска пассажирский лайнер Superjet после посадки выкатился в поле. На борту рейса из Москвы было почти 100 человек, никто не пострадал. Как сообщают СМИ, среди пассажиров – заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Вместе с коллегами и журналистами она прилетела в Саранск для работы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

Предварительно, причиной инцидента могла сталь неверная информация о состоянии взлетно-посадочной полосы, которую получил командир экипажа от наземных служб аэропорта.

В Ленинградской области протестировали медицинский беспилотник. Он может разведать местность в зоне ЧС и определить масштабы происшествия. Также беспилотник способен подсказать, по какой дороге быстрее добраться автомобилю скорой помощи, а еще доставить лекарства и материалы для перевязки пока медики в пути.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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