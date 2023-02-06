Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Более 300 российских военных помогут ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Об этом заявили в Минобороны РФ. Между тем в Турции число погибших уже превысило 1,5 тысячи человек. Для россиян, которые сейчас находятся в стране, открыли горячую линию. При этом дынных о пострадавших среди граждан РФ пока не поступало.

Магазины американской обувной компании Crocs начали открываться в Москве под новым названием. Теперь знаменитую обувь можно будет приобрести в Saboo. Ассортимент магазинов при этом почти не изменился.

Штамм коронавируса "Кракен" не станет доминирующим в России. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Между тем врачи допускают, что в случае этой мутации иммунной защиты вакцин может не хватить. Однако прививаться все равно нужно: это поможет легче перенести болезнь.

Минувший январь стал самым мрачным в столице за последние 55 лет. Так, с начала года солнце в столице можно было увидеть лишь шесть дней. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

В "Роскосмосе" объявили о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года. Для этого специалисты за два года провели достаточно работ по ремонту и дооснащению орбитальной станции. Совет главных конструкторов предложил программу со множеством выходов в открытый космос и работ по робототехнике на МКС.

Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова. Она соединит восточные районы Москвы с югом и центром города и пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца. Об этом рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

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