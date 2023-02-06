Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 19:30

В мире

Эксперт прокомментировал ситуацию с землетрясениями в Турции

Эксперт прокомментировал ситуацию с землетрясениями в Турции

Более 300 российских военных помогут ликвидировать последствия землетрясения в Сирии

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 541 человека

Жительница Антальи рассказала о ситуации после двух землетрясений

Новости часа: число жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек

Турецкую Анталью включили в зону риска из-за двух землетрясений

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека

Фабрика вспыхнула в пригороде Чикаго

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 498 человек

Жительница Антальи рассказала о ситуации в городе после землетрясений в Турции

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) в Турции. Вторые подземные толчки зафиксировали с магнитудой 7,7 в этот же день на юго-востоке страны.

Руководитель направления сейсмологии группы мониторинга общественного совета при Минприроды России, доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев прокомментировал ситуацию с землетрясениями в Турции. Он объяснил, могут ли быть новые землетрясения подобного масштаба. Также он рассказал, что означает "глобальная сейсмоопасность".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика