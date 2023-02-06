Эксперт прокомментировал ситуацию с землетрясениями в Турции

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) в Турции. Вторые подземные толчки зафиксировали с магнитудой 7,7 в этот же день на юго-востоке страны.

Руководитель направления сейсмологии группы мониторинга общественного совета при Минприроды России, доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев прокомментировал ситуацию с землетрясениями в Турции. Он объяснил, могут ли быть новые землетрясения подобного масштаба. Также он рассказал, что означает "глобальная сейсмоопасность".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.