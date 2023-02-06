Более 300 российских военных помогут ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Об этом заявили в Минобороны.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр находился около южного турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек.

Сообщается, что число жертв землетрясения в Сирии возросло до 538, в Турции – до 1 541 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.