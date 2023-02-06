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06 февраля, 18:30

В мире

Жительница Антальи рассказала о ситуации после двух землетрясений

Жительница Антальи рассказала о ситуации после двух землетрясений

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Жительница Антальи рассказала о ситуации в городе после двух землетрясений на юго-востоке Турции. Она сообщила, как ощущались последствия катаклизма. Женщина поделилась, что подземные толчки чувствовались в Анталье утром и в середине дня. Также она упомянула, что власти Турции приняли решение закрыть школы по всей стране.

Стало известно, что в Турции собирают гуманитарную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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