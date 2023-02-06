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Новости

06 февраля, 18:30

Экономика

Новости часа: число жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек

Новости часа: число жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек

Турецкую Анталью включили в зону риска из-за двух землетрясений

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека

Фабрика вспыхнула в пригороде Чикаго

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 498 человек

Жительница Антальи рассказала о ситуации в городе после землетрясений в Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана

Новости часа: Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции в связи с землетрясениями

Власти Турции заявили об отсутствии угрозы цунами на юго-востоке страны

Новости часа: спасатели МЧС РФ вылетят в Сирию для помощи после землетрясения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек. Об этом сообщил Минздрав Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Путину, что дал указания ведомствам страны принять помощь российских спасателей. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

Компания "Роснефть" в 2023 году ожидает роста добычи углеводородов на 5%. Об объемах добычи рассказал председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин.

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