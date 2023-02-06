06 февраля, 18:30Экономика
Новости часа: число жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек. Об этом сообщил Минздрав Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Путину, что дал указания ведомствам страны принять помощь российских спасателей. Об этом заявила пресс-служба Кремля.
Компания "Роснефть" в 2023 году ожидает роста добычи углеводородов на 5%. Об объемах добычи рассказал председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин.