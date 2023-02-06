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06 февраля, 18:15

В мире

Турецкую Анталью включили в зону риска из-за двух землетрясений

Турецкую Анталью включили в зону риска из-за двух землетрясений

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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 121 человека

Число погибших при землетрясении на юге-востоке Турции увеличилось до 1 498 человек. Об этом сообщили местные власти.

По данным Минэкономразвития, информации о пострадавших туристах РФ пока не поступало. Дело в том, что часть туристов находится в городе Анталья, который включили в зону риска. Известно, что в Турции открылась горячая линия для российских туристов.

Кроме того, спасатели МЧС России готовятся вылететь в Турцию и Сирию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск в Сирии об оказании помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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