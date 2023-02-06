Власти Турции заявили об отсутствии угрозы цунами на юго-востоке страны

Власти Турции сообщили, что угроза цунами на средиземноморском побережье в связи с двумя землетрясениями на юго-востоке страны на данный момент отсутствует. Известно, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 121 человека.

В АТОР сообщили, что до 45 тысяч российских туристов могут находиться в Турции. По данным Института теории прогноза землетрясений, подземные толчки магнитудой около 6 будут повторяться в этой стране в ближайшие дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.