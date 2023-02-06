Новости часа: АТОР сообщила, что в Анкаре могут находиться единичные туристы из РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Анкаре, где ощущались афтершоки землетрясения, могут находиться единичные самостоятельные туристы. Об этом заявили в АТОР.

Минздрав РФ готов направить специалистов в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Повторное землетрясение в Турции ощущалось в грузинском Батуми. Об этом сообщил ТАСС.