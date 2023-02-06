Водитель обстрелял полицейских фейерверками в Воронеже

Водитель джипа обстрелял полицейских фейерверками в Воронеже.

Сотрудники ДПС хотели остановить внедорожник, но водитель пытался скрыться. Тогда за ним отправились несколько нарядов полицейских. Во время преследования гонщик неожиданно начал палить по машине ДПС фейерверками.

Нарушителя удалось остановить, он оказался в состоянии наркотического опьянения. В машине также был кот редкой породы – каракал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.