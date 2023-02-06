Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Происшествия

Водитель обстрелял полицейских фейерверками в Воронеже

Водитель обстрелял полицейских фейерверками в Воронеже

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 014 человек

Новости часа: в Багдаде снова ощутили землетрясение

Огромная волна уничтожила яхту около Портленда

Пожар вспыхнул в ресторане Бирмингема из-за бенгальского огня

Подземные толчки ощущались в Абхазии 6 февраля

Новости часа: Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Число погибших при землетрясении в Турции достигло более 900 человек

Авария с участием автомобиля и трактора произошла в Белоруссии

Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона в Зеленограде

Водитель джипа обстрелял полицейских фейерверками в Воронеже.

Сотрудники ДПС хотели остановить внедорожник, но водитель пытался скрыться. Тогда за ним отправились несколько нарядов полицейских. Во время преследования гонщик неожиданно начал палить по машине ДПС фейерверками.

Нарушителя удалось остановить, он оказался в состоянии наркотического опьянения. В машине также был кот редкой породы – каракал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика