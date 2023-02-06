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Экономика

Новости часа: в Багдаде снова ощутили землетрясение

Новости часа: в Багдаде снова ощутили землетрясение

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Багдаде, где находится глава МИД России Сергей Лавров, снова ощущалось землетрясение. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Владимир Путин выделил 250 миллионов рублей на центр реабилитации инвалидов по слуху. Это следует из распоряжения.

Россия обеспечила более значительные экономические результаты, чем ведущие страны мира. Об этом заявил руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.

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