Новости часа: Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Мнение жильцов должно учитываться при размещении сетей связи в домах. Об этом заявил Роскомнадзор.

В новых регионах РФ сократят объем исследований для получения инвалидности. Такую информацию предоставил Минтруд.