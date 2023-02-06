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Общество

Новости часа: Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Новости часа: Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Число погибших при землетрясении в Турции достигло более 900 человек

Авария с участием автомобиля и трактора произошла в Белоруссии

Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона в Зеленограде

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371 человека

Новости часа: в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек

Данных о пострадавших российских туристах из-за землетрясения в Турции не поступало

Новое землетрясение произошло в Турции

Песков прокомментировал планы отправить спасателей в Сирию и Турцию из-за землетрясения

Новости часа: для российских туристов в Турции открыли горячую линию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Мнение жильцов должно учитываться при размещении сетей связи в домах. Об этом заявил Роскомнадзор.

В новых регионах РФ сократят объем исследований для получения инвалидности. Такую информацию предоставил Минтруд.

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