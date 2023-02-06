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Число погибших при землетрясении в Турции достигло более 900 человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло более 900 человек

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Более 900 человек погибли в результате землетрясения на юго-востоке Турции, почти 5,5 тысячи ранены. Также разрушено более 2 800 домов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения не поступало. При этом для них открыта горячая линия, туда можно обратиться, если необходима экстренная помощь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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