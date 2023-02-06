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Общество

Новости часа: в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек

Новости часа: в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек

Данных о пострадавших российских туристах из-за землетрясения в Турции не поступало

Новое землетрясение произошло в Турции

Песков прокомментировал планы отправить спасателей в Сирию и Турцию из-за землетрясения

Новости часа: для российских туристов в Турции открыли горячую линию

"Актуальный репортаж": в столичном отеле пожаловались на рейдерский захват

Горячая линия по ситуации с землетрясением открыта для российских туристов в Турции

Комиссия начала выяснять причины поломки самолета в Пхукете

Новости часа: РФ готова помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения

Данных о пострадавших туристах РФ из-за землетрясения в Турции нет – Минэкономразвития

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Меры помощи РФ Турции и Сирии после землетрясения будут зависеть от их нужд. Об этом собщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Третью смену в школах планируют ликвидировать в течение 2023 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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