Новости часа: в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Меры помощи РФ Турции и Сирии после землетрясения будут зависеть от их нужд. Об этом собщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Третью смену в школах планируют ликвидировать в течение 2023 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.