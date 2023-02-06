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13:30

В мире

Данных о пострадавших российских туристах из-за землетрясения в Турции не поступало

Данных о пострадавших российских туристах из-за землетрясения в Турции не поступало

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Власти Турции сообщили о 78 повторных подземных толчках в районе землетрясения

Данных о пострадавших российских туристах из-за землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Об этом сообщило Минэкономразвития.

При этом для туристов РФ, которые в данный момент находятся на отдыхе в Турции, открыта горячая линия. Туда можно обратиться, если необходима экстренная помощь.

Что еще происходит в Турции? И какие последние данные по погибшим и пострадавшим? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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