Данных о пострадавших российских туристах из-за землетрясения в Турции не поступало

Данных о пострадавших российских туристах из-за землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Об этом сообщило Минэкономразвития.

При этом для туристов РФ, которые в данный момент находятся на отдыхе в Турции, открыта горячая линия. Туда можно обратиться, если необходима экстренная помощь.

Что еще происходит в Турции? И какие последние данные по погибшим и пострадавшим? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.