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Комиссия начала выяснять причины поломки самолета в Пхукете

Комиссия начала выяснять причины поломки самолета в Пхукете

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Комиссия начала выяснять причины поломки самолета, на котором едва не разбились более трехсот российских туристов. Boeing, вылетавший из Пхукета в Москву, уже набрал скорость на взлетной полосе, когда из-под крыла повалил дым. Позже выяснилось, что три колеса шасси взорвались у самолета авиакомпании Azur Air. Командир экипажа экстренно прекратил взлет.

Что могло стать причиной поломки? Как на данный момент ремонтируют самолеты Boeing и будут ли их заменять на российские? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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