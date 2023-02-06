Комиссия начала выяснять причины поломки самолета в Пхукете

Комиссия начала выяснять причины поломки самолета, на котором едва не разбились более трехсот российских туристов. Boeing, вылетавший из Пхукета в Москву, уже набрал скорость на взлетной полосе, когда из-под крыла повалил дым. Позже выяснилось, что три колеса шасси взорвались у самолета авиакомпании Azur Air. Командир экипажа экстренно прекратил взлет.

Что могло стать причиной поломки? Как на данный момент ремонтируют самолеты Boeing и будут ли их заменять на российские? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.