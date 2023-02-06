Власти Турции сообщили о 78 повторных подземных толчках в районе землетрясения

Власти Турции сообщили, что в районе землетрясения зарегистрировано 78 повторных подземных толчков. Стало известно, что два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Число погибших в турецком землетрясении уже превысило 280 человек, почти 2,5 тысячи пострадали. В Росавиации отметили, что землетрясение не повлияло на рейсы отечественных авиакомпаний.

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