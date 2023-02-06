Нетрезвого пассажира обокрали на 150 тыс рублей у Киевского вокзала

У Киевского вокзала двое мужчин обокрали нетрезвого пассажира. Как видно на камерах наблюдения, они подошли к молодому человеку и под видом помощи похитили золотой перстень и мобильный телефон. Сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

Злоумышленников удалось установить и задержать. Телефон и перстень мужчины они успели сдать в скупку, а деньги потратить. Одного из злоумышленников уже арестовали, второй – под подпиской о невыезде. Теперь их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.