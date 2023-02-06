Новости часа: посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, нет. Об этом заявило посольство РФ в Анкаре.

Землетрясение в Турции и Сирии не повлияло на рейсы авиакомпаний России в регион. Об этом сообщили в Росавиации.

Более 95% из введенного в Москве индивидуального жилья в 2022 году пришлось на ТиНАО. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.