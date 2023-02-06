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В мире

Новости часа: посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Турции

Новости часа: посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Турции

Землетрясение в Турции не повлияло на выполнение рейсов авиакомпаний РФ – Росавиация

Путин предложил Турции помощь в связи с мощным землетрясением

На юго-восток Турции направили транспортные самолеты после мощного землетрясения

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 230

Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Донецке

Взрыв на газопроводе раздался в турецкой провинции Хатай после землетрясения

Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

Захарова заявила, что почувствовала землетрясение в Багдаде

Число жертв землетрясения в Сирии достигло 111

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, нет. Об этом заявило посольство РФ в Анкаре.

Землетрясение в Турции и Сирии не повлияло на рейсы авиакомпаний России в регион. Об этом сообщили в Росавиации.

Более 95% из введенного в Москве индивидуального жилья в 2022 году пришлось на ТиНАО. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

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