Землетрясение в Турции не повлияло на выполнение рейсов авиакомпаний РФ – Росавиация

В Росавиации сообщили, что землетрясение, которое произошло на юго-востоке Турции, не повлияло на рейсы российских авиакомпаний. В пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта заявили, что полеты в воздушном пространстве страны осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации.

Ранее стало известно, что аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа не обслуживают гражданские рейсы из-за произошедшего землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.