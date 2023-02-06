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Землетрясение в Турции не повлияло на выполнение рейсов авиакомпаний РФ – Росавиация

Землетрясение в Турции не повлияло на выполнение рейсов авиакомпаний РФ – Росавиация

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В Росавиации сообщили, что землетрясение, которое произошло на юго-востоке Турции, не повлияло на рейсы российских авиакомпаний. В пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта заявили, что полеты в воздушном пространстве страны осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации.

Ранее стало известно, что аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа не обслуживают гражданские рейсы из-за произошедшего землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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