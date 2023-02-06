На юго-восток Турции направили транспортные самолеты после мощного землетрясения

На юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Спасатели в данный момент разбирают завалы, под обломками находятся люди. А в зону бедствия направлены транспортные самолеты.

По последним данным, число жертв уже достигло минимум 100 человек и продолжает расти. В стране объявлен самый высокий уровень опасности. Подземные толчки ощущались во многих регионах, включая Анкару. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.