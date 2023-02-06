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Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 230

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 230

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Порядка 230 человек скончались в Сирии после землетрясения, пострадали более 600 граждан. Там магнитуда толчков доходила до отметки 7,7.

На севере страны остановлено железнодорожное сообщение, а в провинциях Алеппо и Латкия идет проверка путей и мостов. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды. Из-под завалов удалось достать 500 человек, половина из них госпитализированы.

Как сообщили в посольстве РФ в Сирии, данных о пострадавших россиянах им пока не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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