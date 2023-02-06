Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Донецке

В Донецке во время очередного обстрела ВСУ погибла женщина, еще ранения получил мужчина. О последствиях удара украинской артиллерии рассказали местные власти.

Прилеты зафиксировали в Петровском районе. Там один из снарядов попал прямо в квартиру. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. Он ближе всего располагается к линии боевого соприкосновения, поэтому чаще других оказывается под огнем артиллерии ВСУ.

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