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Происшествия

Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Донецке

Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Донецке

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В Донецке во время очередного обстрела ВСУ погибла женщина, еще ранения получил мужчина. О последствиях удара украинской артиллерии рассказали местные власти.

Прилеты зафиксировали в Петровском районе. Там один из снарядов попал прямо в квартиру. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. Он ближе всего располагается к линии боевого соприкосновения, поэтому чаще других оказывается под огнем артиллерии ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
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