09:45Происшествия
Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Донецке
В Донецке во время очередного обстрела ВСУ погибла женщина, еще ранения получил мужчина. О последствиях удара украинской артиллерии рассказали местные власти.
Прилеты зафиксировали в Петровском районе. Там один из снарядов попал прямо в квартиру. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. Он ближе всего располагается к линии боевого соприкосновения, поэтому чаще других оказывается под огнем артиллерии ВСУ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.