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09:45

В мире

Взрыв на газопроводе раздался в турецкой провинции Хатай после землетрясения

Взрыв на газопроводе раздался в турецкой провинции Хатай после землетрясения

Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

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Взрыв на газопроводе раздался в турецкой провинции Хатай после крупного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Ihlas. Оно опубликовало кадры крупного пожара в двух местах на нитке трубопровода. Эпицентр землетрясения находится вдали от туристических зон.

Обращений от россиян в российское консульство не поступало. В АТОР сообщили, что в зоне бедствия нет организованных групп туристов РФ. Основные аэропорты в Стамбуле, Анталье и Анкаре продолжают работу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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