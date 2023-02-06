Взрыв на газопроводе раздался в турецкой провинции Хатай после землетрясения

Взрыв на газопроводе раздался в турецкой провинции Хатай после крупного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Ihlas. Оно опубликовало кадры крупного пожара в двух местах на нитке трубопровода. Эпицентр землетрясения находится вдали от туристических зон.

Обращений от россиян в российское консульство не поступало. В АТОР сообщили, что в зоне бедствия нет организованных групп туристов РФ. Основные аэропорты в Стамбуле, Анталье и Анкаре продолжают работу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.