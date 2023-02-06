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Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

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На юго-востоке Турции продолжили разбирать завалы после серии разрушительных землетрясений. Под обломками находятся люди, а в зону бедствия направлены транспортные самолеты.

По последним данным, число жертв уже достигло минимум 100 человек и продолжает расти. В стране объявлен самый высокий уровень опасности.

Подземные толчки ощущались во многих регионах, включая Анкару. Разрушения зафиксированы минимум в четырех провинциях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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