Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

На юго-востоке Турции продолжили разбирать завалы после серии разрушительных землетрясений. Под обломками находятся люди, а в зону бедствия направлены транспортные самолеты.

По последним данным, число жертв уже достигло минимум 100 человек и продолжает расти. В стране объявлен самый высокий уровень опасности.

Подземные толчки ощущались во многих регионах, включая Анкару. Разрушения зафиксированы минимум в четырех провинциях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.