Число жертв землетрясения в Сирии достигло 111

Порядка 111 человек скончались в Сирии после землетрясения, пострадали более 500 граждан. Там магнитуда толчков доходила до отметки 7,7.

На севере страны остановлено железнодорожное сообщение, а в провинциях Алеппо и Латкия идет проверка путей и мостов. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды. Из-под завалов удалось достать 500 человек, половина из них госпитализированы.

Как сообщили в посольстве РФ в Сирии, данных о пострадавших россиянах им пока не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.