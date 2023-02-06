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Более 70 человек погибли на юге-востоке Турции после землетрясений

Более 70 человек погибли на юге-востоке Турции после землетрясений

Более 100 человек погибли из-за землетрясения в Сирии

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Порядка 76 человек погибли и более 400 пострадали в результате землетрясений на юге-востоке Турции. Об этом сообщили местные власти. В стране объявлен самый высокий уровень опасности.

Подземные толчки ощущались во многих регионах, включая Анкару. Разрушения зафиксированы минимум в четырех провинциях. Сильнее всего трясло на границе с Сирией, там магнитуда толчков доходила до отметки 7,7.

В провинции Малатья обрушились 130 зданий. Назвать точное число рухнувших строений не представляется возможным, сообщили власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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