Более 70 человек погибли на юге-востоке Турции после землетрясений

Порядка 76 человек погибли и более 400 пострадали в результате землетрясений на юге-востоке Турции. Об этом сообщили местные власти. В стране объявлен самый высокий уровень опасности.

Подземные толчки ощущались во многих регионах, включая Анкару. Разрушения зафиксированы минимум в четырех провинциях. Сильнее всего трясло на границе с Сирией, там магнитуда толчков доходила до отметки 7,7.

В провинции Малатья обрушились 130 зданий. Назвать точное число рухнувших строений не представляется возможным, сообщили власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.