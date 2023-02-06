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Происшествия

Туристы смогли вылететь в Москву после задержки рейса авиакомпании Azur Air

Туристы смогли вылететь в Москву после задержки рейса авиакомпании Azur Air

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В аэропорт Внуково с задержкой на сутки прибыл рейс из Пхукета. Ранее более 300 российских туристов застряли в Таиланде из-за пробитых колес шасси.

ЧП произошло 4 февраля, когда Boeing компании Azur Air начал разгоняться по взлетной полосе. Из-за этого экипажу пришлось экстренно прервал взлет, а всех пассажиров вывели из самолета и отправили в гостиницу. В Москву они прилетели на другом лайнере.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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