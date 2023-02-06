Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Минимум 22 человека погибли в лесных пожарах в Чили

Минимум 22 человека погибли в лесных пожарах в Чили

Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

Скандал произошел на чемпионате Греции по футболу

Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в Краматорске

Два человека погибли в результате обстрела Донецка

Строительные бытовки загорелись в "Переделкино Ближнем"

ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области

В американском штате Огайо продолжается горение состава с опасными веществами

Таксисты рассказали о наиболее частых причинах конфликтов с пассажирами

Пожар охватил буддийский храм в австралийском Мельбурне

Лесные пожары бушуют в Чили. По последним данным, там погибли не менее 22 человек, еще более 500 пострадали. Огонь подобрался к жилой застройке и уничтожил сотни домов. Из опасных зон эвакуируют людей.

По словам министра внутренних дел, ситуация катастрофическая, за неделю в пожарах сгорело больше, чем за год. Взять огонь под контроль пока удалось только в некоторых районах. Всего зафиксировано более 200 очагов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика