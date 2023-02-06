Минимум 22 человека погибли в лесных пожарах в Чили

Лесные пожары бушуют в Чили. По последним данным, там погибли не менее 22 человек, еще более 500 пострадали. Огонь подобрался к жилой застройке и уничтожил сотни домов. Из опасных зон эвакуируют людей.

По словам министра внутренних дел, ситуация катастрофическая, за неделю в пожарах сгорело больше, чем за год. Взять огонь под контроль пока удалось только в некоторых районах. Всего зафиксировано более 200 очагов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.