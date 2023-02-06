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Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

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Более 50 человек погибли в результате серии землетрясений на юге-востоке Турции. Об этом сообщили местные власти. В стране объявлен самый высокий уровень опасности.

Подземные толчки ощущались во многих регионах, включая Анкару, а разрушения зафиксированы минимум в четырех провинциях. Сильнее всего трясло на границе с Сирией – там магнитуда толчков доходила до отметки 7,7.

В провинции Малатья обрушились 130 зданий, погибли три человека. 17-этажный дом рухнул в городе Адана, а в провинции Диярбакыр разрушено восьмиэтажное здание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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