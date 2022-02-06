Пожар на складе в Подмосковье локализован

В Подмосковье локализовали пожар на складе. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Все произошло в складском помещении по адресу: улица Карьер Зил, дом 4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

