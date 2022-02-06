В Подмосковье приостановили поиски бывшего замминистра юстиции

Поиски пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина приостановлены. Работы продолжат утром.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в ночь с 5 на 6 февраля. Он выехал на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе.

Во время поисковой операции неподалеку от села Козино были найдены следы транспортного средства, ведущие к Москве-реке. Позже спасатели нашли и квадроцикл Ялунина.

В поисках пропавшего экс-сотрудника министерства юстиции задействованы криминалисты Следственного комитета. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

