Новости Москвы: пропал экс-замминистра юстиции и ДТП на МКАД

Бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в Одинцовском районе. Мужчина решил покататься на квадроцикле и перестал выходить на связь. Во время поисков, в селе Козино спасателям удалось найти следы транспортного средства. Они вели к Москве-реке.

На 8-м километре МКАД столкнулись две фуры. ДТП произошло у съезда на Косинскую эстакаду. На кадрах видно – одну машину развернуло на дороге. В районе аварии движение затруднено.

Момент падения глыбы льда на годовалого ребенка в Химках попал на камеры видеонаблюдения. Все произошло у частной клиники, которая находится на Молодежной улице. Видно, что мужчина с коляской стоял у входа, когда с козырька упала наледь.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.