Три человека погибли при пожаре в поселении Мосрентген

Три человека стали жертвами пожара в поселении Мосрентген в ТиНАО – два ребенка и один взрослый. Пострадали 17 человек, эвакуированы около 40 жильцов.

Помимо машин скорой помощи, на место вылетали два санитарных вертолёта. Они забрали двоих взрослых и двоих детей. По данным информагентств, среди них – женщина с переломом позвоночника. Она прыгала с 9-го этажа.

Предварительная причина пожара – неисправность в электропроводке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

