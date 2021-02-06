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06 февраля 2021, 17:15

Происшествия

Три человека погибли при пожаре в поселении Мосрентген

Три человека погибли при пожаре в поселении Мосрентген

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Два ребенка погибли при пожаре в Мосрентгене

Три человека стали жертвами пожара в поселении Мосрентген в ТиНАО – два ребенка и один взрослый. Пострадали 17 человек, эвакуированы около 40 жильцов.

Помимо машин скорой помощи, на место вылетали два санитарных вертолёта. Они забрали двоих взрослых и двоих детей. По данным информагентств, среди них – женщина с переломом позвоночника. Она прыгала с 9-го этажа.

Предварительная причина пожара – неисправность в электропроводке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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