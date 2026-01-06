Турагент обманула москвичей на 100 миллионов рублей и инсценировала свою смерть

Турагент обманула москвичей на 100 миллионов рублей, после чего инсценировала свою смерть. Блогер Виктория Портфолио, заплатившая за тур полгода назад, узнала об обмане перед самым вылетом: билеты оказались поддельными, а бронь в отеле отмененной.

На звонки пострадавших ответил мужчина, представившийся отцом турагента, и сообщил о ее смерти. При этом сайт турагентства "Солид Рент" продолжает работать. Согласно данным налоговой, уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.

