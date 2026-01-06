Медику предъявили обвинение по делу о смерти пациентки после операции

Фигурантке уголовного дела о смерти пациентки после пластической операции в московской клинике предъявили обвинение. Обвиняемая – медик, участвовавшая в процедуре по увеличению ягодиц, однако в соцсетях пишут, что она не была штатным сотрудником, а арендовала кабинет.

В случае доказательства вины ей грозит до трех лет лишения свободы. Пациенткой была 38-летняя блогер Юлия Бурцева, проживавшая с мужем в Италии и приехавшая в Россию на Новый год. После процедуры ей стало плохо, врачи не смогли ее спасти.

