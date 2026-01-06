Новости мира: более 300 иностранных туристов заблокированы на йеменском острове Сокотра

Более 300 иностранных туристов, включая несколько десятков россиян, оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра. Авиасообщение приостановлено из-за политического кризиса и вооруженного противостояния в руководстве страны. Идут переговоры о возобновлении работы аэропорта.

В Париже из-за сильных морозов и снега ввели план "Большой холод". Температура опустилась до минус 7 градусов, что для французской столицы редкость. Горожане, обрадовавшись снегу, катались на лыжах и тюбингах прямо на городских улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.