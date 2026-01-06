В Каракасе неизвестные дроны вызвали панику и стрельбу

В Каракасе этой ночью неизвестные беспилотники вызвали панику, вооруженная охрана открыла огонь по объектам в воздухе. Местные власти утверждают, что ситуация находится под контролем.

Накануне в Нью-Йорке прошло первое судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который заявил, что является военнопленным и законным лидером страны. Одновременно тысячи людей вышли на улицы столицы в поддержку Мадуро.

