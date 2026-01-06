Новости регионов: в Башкирии на трассе застряли более 50 автомобилей из-за метели

В Башкирии на трассе застряли более 50 автомобилей из-за сильной метели. Дорогу закрыли, а для водителей МЧС открыло пункты временного пребывания, куда уже обратились несколько человек, включая семьи с детьми.

Пенсионерка из Томской области впервые в жизни купила лотерейный билет и выиграла 58 миллионов рублей. Женщина рассказала, решение сыграть в лотерею пришло к ней спонтанно. В тот момент она стояла в очереди в местном отделении Почты России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.