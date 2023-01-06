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06 января, 21:30

Происшествия

Виновник в ДТП на юге Москвы был под действием наркотиков

Виновник в ДТП на юге Москвы был под действием наркотиков

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Обвиняемый в серьезном ДТП на юге Москвы был под действием наркотиков. Авария произошла на Севастопольском проспекте накануне вечером. Водитель Porsche выехал на встречную полосу. В результате столкнулись три машины. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. За рулем элитной иномарки был 31-летний мужчина, он задержан. Ему предъявлено обвинение, скоро суд рассмотрит вопрос об аресте. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лихачу грозит срок от трех до семи лет.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

происшествияДТПвидеоРоман Карлов
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