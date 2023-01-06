Главаря мексиканского наркокартеля доставили в тюрьму строго режима. При этом обстановка в стране по-прежнему напряженная.

Овидио Гусмана Лопеса задержали в штате Синалоа, он стоит во главе одноименного наркокартеля. По данным СМИ, во время спецоперации были подбиты 2 вертолета и самолет ВВС. В них палили из крупнокалиберного оружия, установленного на броневиках охранников Гусмана Лопеса.

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