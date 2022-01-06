Трассу М-4 перекрывали из-за крупной аварии

Из-за массовой аварии трассу М-4 "Дон" закрывали на несколько часов. Там столкнулись полсотни машин, есть пострадавшие.

Что сейчас происходит на трассе и надо ли искать пути объезда? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.