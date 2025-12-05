Покупательница квартиры Ларисы Долиной отказалась от мирового соглашения

Покупательница квартиры артистки Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от мирового соглашения, но окончательное решение примет в ближайшие дни.

Как сообщила ее адвокат, певица предложила вернуть Лурье деньги в рассрочку в течение нескольких лет. Речь идет о 112 миллионах рублей, которые Долина получила за продажу квартиры и в итоге через суд признала сделку недействительной.

Покупатель осталась без квартиры и без денег, но при этом заплатила налог на имущество – больше 100 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.