05 декабря, 15:30

Происшествия

Пострадавшие и сотрудники дали показания по делу реабилитационного центра в Видном

В реабилитационном центре в подмосковном Видном действительно применяли жесткие методы перевоспитания. Об этом следователям рассказали пострадавшие, аналогичные показания дали и некоторые сотрудники заведения. Руководитель центра Максим Антонов свою вину не признает.

Всем четверым фигурантам уже предъявлено обвинение. В частной клинике в деревне Малое Видное оперативники обнаружили 30 постояльцев. По данным СМИ, один из клиентов похудел за три месяца на 40 килограммов. Расследование продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия Шкода

