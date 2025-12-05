Пострадавшие и сотрудники дали показания по делу реабилитационного центра в Видном

В реабилитационном центре в подмосковном Видном действительно применяли жесткие методы перевоспитания. Об этом следователям рассказали пострадавшие, аналогичные показания дали и некоторые сотрудники заведения. Руководитель центра Максим Антонов свою вину не признает.

Всем четверым фигурантам уже предъявлено обвинение. В частной клинике в деревне Малое Видное оперативники обнаружили 30 постояльцев. По данным СМИ, один из клиентов похудел за три месяца на 40 килограммов. Расследование продолжается.

