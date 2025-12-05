Лариса Долина заявила об угрозах мошенников и слежке за ней и ее родственниками

Появилось обещанное Ларисой Долиной заявление. Народная артистка, комментируя ситуацию с квартирой, сказала об угрозах мошенников и слежке за ней и ее родственниками.

Она рассказала, что один из членов мошеннической группы звонил ей и сообщал о передвижении ее родственников, обещая "присматривать" за ними. Долина пояснила, что не комментировала ситуацию сначала из-за шока, а потом из-за подписки о неразглашении.

