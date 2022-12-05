05 декабря, 21:15Происшествия
ВСУ попытались атаковать аэродромы в Рязанской и Саратовской областях
Украина попыталась атаковать российские аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Летевшие на малой высоте беспилотники были перехвачены средствами ПВО.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.
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