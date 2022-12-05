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Очевидцы показали кадры пожара около столичной станции метро "Бутово"

Очевидцы показали кадры пожара около столичной станции метро "Бутово"

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Пожар произошел около столичной станции метро "Бутово". Судя по кадрам, дыма очень много, но что именно горит пока непонятно. Возможно, это частный дом или административная постройка.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Южнобутовской в Москве. По информации МЧС, на втором этаже на лестничной клетке горели мебель и обшивка двери одной из квартир. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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