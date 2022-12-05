14:15Происшествия
Очевидцы показали кадры пожара около столичной станции метро "Бутово"
Пожар произошел около столичной станции метро "Бутово". Судя по кадрам, дыма очень много, но что именно горит пока непонятно. Возможно, это частный дом или административная постройка.
Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Южнобутовской в Москве. По информации МЧС, на втором этаже на лестничной клетке горели мебель и обшивка двери одной из квартир. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.