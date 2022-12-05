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Политика

Новости часа: спасатели ликвидировали открытое горение на кровле ЖК "Молжаниново"

Новости часа: спасатели ликвидировали открытое горение на кровле ЖК "Молжаниново"

В МЧС назвали причину появления черного дыма при пожаре в ЖК "Молжаниново"

Дело после драки с участием Лепса возбудили против неопределенного круга лиц – СМИ

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Русло Дона обмелело из-за морозов в Ростове

Очевидцы рассказали о пожаре в строящемся ЖК "Молжаниново" на Ленинградском шоссе

На Григория Лепса написали заявление в полицию из-за драки в Питере – СМИ

Кровля строящегося здания загорелась на севере Москвы – МЧС

Новости часа: 7 человек остаются пропавшими без вести после взрыва в доме в Нижневартовске

Строящееся здание загорелось на Ленинградском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели ликвидировали открытое горение на кровле строящегося ЖК "Молжаниново" на севере Москвы. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Российские военные поразили пункты временной дислокации иностранных наемников в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о прекращении взыскания долгов с участников СВО. Банк с момента получения заявления должен приостановить исполнение требований о взыскании денежных средств.

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