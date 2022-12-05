Новости часа: спасатели ликвидировали открытое горение на кровле ЖК "Молжаниново"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели ликвидировали открытое горение на кровле строящегося ЖК "Молжаниново" на севере Москвы. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Российские военные поразили пункты временной дислокации иностранных наемников в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о прекращении взыскания долгов с участников СВО. Банк с момента получения заявления должен приостановить исполнение требований о взыскании денежных средств.