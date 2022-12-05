Дело после драки с участием Лепса возбудили против неопределенного круга лиц – СМИ

В питерском баре, где началась драка между певцом Григорием Лепсом и посетителем, отказались рассказывать о произошедшем. Там сообщили, что у них официальное распоряжение не комментировать ситуацию. Теперь возбуждено уголовное дело по факту драки в отношении неопределенного круга лиц. Об этом сообщили СМИ.

Потасовка произошла в одном из заведений Санкт-Петербурга, куда певец пришел после неудачного концерта. Как сообщили очевидцы, один из мужчин просил артиста сфотографироваться, но тот резко отказал. Такое поклоннику не понравилось, после этого начался конфликт.

По другой версии, ссора началась из-за игры в нарды. Певец требовал взять его в игру и готов был ставить на кон 10 тысяч долларов, но ему отказали. Потасовка продолжилась на улице. На кадрах видно, что вместе с Лепсом парня бьет еще один мужчина. Есть версия, что это охранник певца.

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