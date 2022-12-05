На Григория Лепса написали заявление в полицию из-за драки в Питере – СМИ

На певца Григория Лепса написали заявление в полицию, сообщили телеграм-каналы. Причиной стала драка артиста в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что у пострадавшего сломан нос.

Потасовка произошла возле одного из баров. Как сообщили очевидцы, один из мужчин просил артиста сфотографироваться, но тот резко отказал. Такое поклоннику не понравилось, так и начался конфликт.

По другой версии ссора началась из-за игры в нарды. Певец требовал взять его в игру и готов был ставить на кон 10 тысяч долларов, но ему отказали. Конфликт продолжился на улице. На кадрах видно, что вместе с Лепсом парня бьет еще один мужчина, есть версия, что это охранник певца.

Ранее у Лепса не задалось выступление в Ледовом дворце. Как рассказали зрители, он не допел одну из песен, а потом и вовсе бросил микрофон и ушел за кулисы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.